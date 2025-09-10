Egan confesó su sufrimiento tras caída en la general de la Vuelta a España

En medio de la exigente Vuelta a España 2025, el colombiano Egan Bernal compartió su visión más sincera tras perder más de 23 minutos en la clasificación general. Aunque la jornada fue un duro revés, el pedalista de Zipaquirá dejó claro que no renuncia a seguir peleando y mantiene vivo su anhelo de volver a alzar los brazos en alguna etapa decisiva. “Perdí más de 23 minutos en La Vuelta, pero sigo con hambre de victoria”, expresó con franqueza.

El reto que enfrentó el campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 se materializó en la etapa 17, disputada sobre un terreno montañoso que exigió al máximo su resistencia. El corredor reconoció que “todas las opciones en la general quedaron clausuradas”, mostrando que su enfoque ahora debe cambiar. La montaña, tradicional aliada de Bernal, esta vez se convirtió en un obstáculo insalvable que dejó en pausa su sueño de pelear por el podio.

Este giro de los acontecimientos obligó a Egan a redefinir sus objetivos y estrategias. En lugar de pensar en el tiempo perdido, el ciclista ha decidido volcar sus energías en buscar fugas y victorias parciales para darle brillo a su actuación. “Hoy buscamos la fuga… confiamos en Brandon (Rivera)… pero el grupo iba bastante rápido”, explicó tras cruzar la meta. Sus declaraciones reflejan una mentalidad proactiva, que se enfoca en aprovechar las oportunidades que aún ofrece la carrera.

Su equipo, consciente del desgaste acumulado, también planea nuevas tácticas con vistas a las últimas jornadas. Con la contrarreloj como próximo escenario, Bernal reveló que “mañana la crono con Pipo (Filippo Ganna) y descansar para el último bloque de la carrera”. Esa hoja de ruta evidencia que, pese a los golpes, todavía hay confianza en rendir a buen nivel en etapas específicas y dejar un recuerdo positivo en esta edición.

Cabe recordar que, apenas un día antes del tropiezo, Egan Bernal había dado un golpe sobre la mesa con un triunfo espectacular en la etapa 16, la primera en una gran vuelta desde su grave accidente de 2022. Allí, el colombiano se impuso sobre Mikel Landa en un sprint final tras un cambio de recorrido motivado por protestas. Ese éxito reafirmó su vigencia y devolvió ilusión a sus seguidores, demostrando que el talento sigue intacto.

Mientras tanto, otros protagonistas también sufrieron en el Alto de El Morredero. El líder Jonas Vingegaard confesó que “sobrevivir aquí fue un buen día” y reconoció que no fue su mejor jornada, aunque logró conservar el maillot rojo. Estas palabras reflejan la dureza del trazado y la intensidad con que se está corriendo esta edición de la Vuelta.

En síntesis, lo que parecía una debacle para Bernal se ha transformado en una oportunidad para reinventarse. Lejos de rendirse, el colombiano afronta el último bloque de la competencia con determinación, confiado en que aún puede brillar y escribir un nuevo capítulo en su historia deportiva.