Geraint Thomas es el campeón del Tour de Romandía; 'Superman' López top 40

El británico Geraint Thomas (Ineos), ganador del Tour de Francia en 2018, se adjudicó este domingo el Tour de Romandía (Suiza) arrebatando al canadiense Michael Woods el maillot de líder en la quinta y última etapa, una contrarreloj de 16,19 km en Friburgo.

El colombiano Miguel Ángel López del Movistar Team culminó en el puesto 35 de la clasificación general a 18 minutos y 20 segundos del campeón, siendo el mejor colombiano en estos seis días de competencia.

En lo que corresponde a la contrarreloj de este domingo, el colombiano mejor ubicado fue Rodrigo Contreras de Astana en la casilla 18 a 55 segundos del ganador Remi Cavagna; mientras que 'Superman' López ocupó el puesto 26 a 1 minuto y 7 segundos del francés.

Thomas ganó la general con 28 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo el australiano Richie Porte, 38 sobre el italiano Fausto Masnada (Deceunick) y 39 sobre el español Marc Soler (Movistar), que se quedó a un segundo del podio.



La victoria en la última etapa fue para el francés Remi Cavagna (Deceunick), que cubrió los 16,19 km en 21:54, a una velocidad media de 44,35 km/hora, seguido del suizo Stefan Bissegger, a 6 segundos, y de Geraint Thomas, que invirtió 17 segundos más que el ganador.



El recorrido incluía, casi de salida, una dura rampa adoquinada de 800 metros, el Chemin de Lorette, con una pendiente del 13 por ciento, y otra subida de 1,1 km al 5,6 por ciento en el séptimo kilómetro.



Michael Woods había ganado, el sábado, la etapa reina aprovechando la caída de Geraint Thomas a 50 metros de la meta cuando ambos se disputaban la victoria en un mano a mano, y llegaba a la contrarreloj definitiva con una renta de 11 segundos sobre el británico, un consumado especialista contra el crono.



"Me siento estúpido", había confesado Thomas tras explicar que no sentía las manos por el frío y que, al tratar de cambiar de marcha, se le escurrió el manillar, dando al traste con sus posibilidades de alcanzar, a un tiempo, la victoria de etapa y el liderato.



El australiano Ben O'Connor afrontaba la jornada de clausura como tercero de la general, a 21 segundos del líder, y el español Marc Soler cuarto a 33, seguido del australiano Richie Porte, a 36.

Al triunfo de etapa aspiraban varios especialistas, incluidos el alemán Tony Martin (cuatro veces campeón mundial, aunque no gana una cronometrada desde hace dos años), el italiano Filippo Ganna, actual campeón del mundo, y su predecesor, el australiano Rohan Dennis, además del campeón de Europa, el suizo Stefan Kung.



Los parciales del punto intermedio, establecido en el km 8,6, no dejaban lugar a dudas. Thomas era el más rápido: 13:48, a una media de 37,235 km/hora, frente a los 14:19 minutos de Michael Woods, que el día anterior había reconocido sus remotas posibilidades de mantener el jersey de líder.



No ganó la etapa, pero el tercer puesto, con un tiempo de 22:12, le bastó a Thomas para hacerse con el Tour de Romandía, a seis días del comienzo del Giro de Italia. Marc Soler fue octavo con 22:28 y Woods vigésimo octavo con 23:05.