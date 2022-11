Geraint Thomas se cansa de la ‘dictadura’ de los jóvenes y le tira al Ineos

Se mueve el mundo del ciclismo en lo que respecta a fichajes, y uno de los que poco ha dado de qué hablar en esta materia es el INEOS, pues la escuadra británica tiene varios 'capos' para 2023 y de momento no habrá grandes contrataciones.

No obstante, sí hay rumores de inconformismo en la escuadra británica, siendo justamente uno de los líderes quien ha comentado que no se sintió a gusto con el trato recibido durante la temporada que está por terminar, teniendo en cuenta que no fue muy tenido en cuenta en la planificación.

Pues en un diálogo con Cycling News, el pedalista Geraint Thomas, quien es uno de los referentes, se sinceró sobre su actualidad en el INEOS y sus percepciones acerca de la forma en que se planificó el 2022, más allá de haber terminado en el tercer puesto del Tour de Francia.

"Para el Tour fueron (Adam) Yates y Daniel Felipe (Martínez) de quien se habló desde el principio, y obviamente de Egan (Bernal) antes de su accidente", reconociendo quiénes fueron los elegidos para afrontar la 'Grande Boucle'.

Posteriormente, mostró sus frustración al no ser tenido en cuenta para liderar al INEOS en una grande, pues "nunca se habló de mí como un corredor protegido", sino que siempre fue relegado a ser gregario de los más jóvenes.

Asimismo, Thomas reconoció: "Siento que estoy en condiciones de decirlo como lo veo, de verdad, y ser honesto con eso. No he exagerado nada, solo he dicho cómo me sentí con las situaciones en ese momento", reconociendo que al llegar con un título y un subcampeonato del Tour, mereció un trato diferente.

"Cuando envejeces y obtienes más confianza en ti mismo, puedes decir lo que piensas con más facilidad", finalizó Geraint Thomas, quien luego de brillantes actuaciones en el Tour 2018, 2019 y 2022, va por otra grande, dado que en la Vuelta y el Giro, sus resultados no han sido los mejores.