Gianni Savio explica cómo se manejará la llegada de los ciclistas sudamericanos a Italia

Gianni Savio, manager del equipo Androni, en charla con 'Centro Deportivo' de Antena 2, habló sobre la llegada del vuelo del 19 de julio a territorio italiano, que llevará a varios ciclistas colombianos que participarán en las competencias.

"Al momento no se sabe nada de la situación actual, pero en unas semanas algo puede cambiar. Así podemos saber algo más preciso la próxima semana”, dijo el reconocido entrenador y caza talentos del deporte de las bielas.

Asimismo, sobre la opción de hacer cuarentena para los ciclistas que lleguen a Europa desde Sudamérica, Savio dijo: "La cuarentena yo creo que no habrá. Creo que le pueden hacer el test a los ciclistas y si ellos no dieron positivos, pues considero que no habrá cuarentena porque sería una locura total”, opinó.