Giro de Emilia 2025: ¿cuántos colombianos hay en la carrera?

Después de las competencias más importantes y duraderas del ciclismo en este 2025, y tras el Mundial ciclístico de ruta, llegó la hora para una nueva Clásica en Italia. Este sábado, las emociones volverán a estar en la Región de Emilia Romagna en suelo italiano a la espera de definir al nuevo campeón y de superar a nada más ni nada menos que al esloveno Tadej Pogacar.

En este caso, el Giro de Emilia 2025 tendrá en cuenta un trazado desde Mirandola y terminará en San Luca con un recorrido de 199,2 kilómetros y tiene tres puertos de montaña. Sin duda alguna, este será un perfil ideal para los colombianos escaladores para poder coronar la carrera.

Tadej Pogacar se quedó con la victoria en el 2024 y ahora la necesidad recae en los colombianos que quieren dar el golpe en la nueva edición de una carrera que se lleva disputando desde 1909 y que los colombianos han podido ganar en tres ocasiones con Carlos Betancur en 2011, Nairo Quintana el siguiente año y en 2016 Esteban Chaves.

LOS OCHO COLOMBIANOS QUE PARTICIPARÁN EN EL GIRO DE EMILIA 2025

Justamente para esta ocasión, el Giro de Emilia contará con la presencia de Nairo Quintana y Egan Bernal. Nairo ya sabe lo que es coronar esta vuelta Clásica con su triunfo en el 2012 El de Cómbita, Boyacá quiere volver a dar el golpe 13 años más tarde para desbancar a los últimos ganadores como Tadej Pogacar.

En ese sentido, hay ocho representantes colombianos que quieren quedarse con la victoria en la Clásica del Giro de Emilia. Se trata de Egan Bernal, Brandon Rivera, Nairo Quintana, Kevin Castillo que acaba de firma con el Movistar Team, Diego Pescador, Einer Rubio, Sergio Higuita y Santiago Umba.

Egan Bernal tendrá que reivindicarse después de su Mundial de Ciclismo en ruta en una jornada negativa en Kigali, Ruanda en el que decidió retirarse, no por una lesión o algo similar, sino porque ya estaba a más de cinco minutos de la cabeza de la carrera.

SERGIO HIGUITA VA POR LA REVANCHA

Colombia espera dar el golpe en la Clásica vuelta del Giro de Emilia. Entre los participantes colombianos aparecen ciclistas de experiencia que han coronado esta competencia en el caso de Nairo Quintana. Nairo quiere ganar la competencia, pero no es el único en la pelea.

Pues, si bien Nairo ha podido celebrar en Italia, Sergio Higuita se metió en el podio luego de llegar detrás de Primoz Roglic y de Michael Woods en el 2019. Higuita, que también estará en esta competencia espera dar de qué hablar y meterse entre la primera posición de la clasificación.