Lamentablemente, @solermarc93 abandona el 🇮🇹 #Giro tras su caída en el inicio de la 12ª etapa. Más info, durante el transcurso del día.



We sadly have to confirm Marc Soler will not continue in the @giroditalia following his crash early on stage 12. More info later. pic.twitter.com/5splOMXwwE