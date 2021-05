Capo del Ineos sufrió caída y pierde opciones en la general del Giro de Italia

A pesar de que en el papel la quinta etapa del Giro de Italia era de transición, lo ocurrido al final de esta demostró una vez más que cada kilómetro es muy importante porque puede llegar una dura caída que saque de la competencia a uno de los favoritos. Y así pasó con Pavel Sivakov del Team Ineos.

El segundo capo de la escuadra británica -después del colombiano Egan Bernal- sufrió un fuerte golpe en los últimos kilómetros de la carrera y, a la postre, se alejó del pelotón previo a la meta. Aunque se pensó que no se iba a recuperar del percance, Sivakov se levantó, esperó la ayuda de su carro del equipo y siguió en marcha.

Sin embargo, el ruso no hizo nada por conectarse al grupo de favoritos para el final. El golpe fue muy fuerte y ya las piernas no le daban, así que terminó la etapa solo sin compañía, confirmando que no peleará más por la general y se sale de la posición de segunda ficha del Ineos.

Por ende, el corredor se dedicará única y exclusivamente a ser el gregario de Bernal en lo que queda de Giro de Italia. Mientras tanto, el conjunto británico contará con el también colombiano Daniel Felipe Martínez, como una carta si Bernal no logra mantenerse en lo físico.

Por supuesto, esta noticia golpeó al Ineos, que no pudo evitar perder a su otra ficha en la general. Afortunadamente Sivakov continuará en competencia, no como le pasó al español Mikel Landa, que kilómetros más adelante tuvo una fuerte caída que lo sacó definitivamente de la edición 2021 de la 'Corsa Rosa'.