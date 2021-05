Damiano Caruso y Simon Yates se rindieron en sus declaraciones ante Egan Bernal

Lea también: [FOTOS] Egan Bernal, el campeón del Giro, retoma la senda de la leyenda



"Me preparé lo mejor posible para la crono y lo di todo para hacerlo lo mejor posible, con total compromiso, como lo he hecho durante las últimas tres semanas".



Caruso no pensó en las diferencias , sino en "apretar al máximo".



"Veremos lo que viene después. Disfrutaremos de este momento y luego pensaremos en el futuro".

Por su parte, el británico Simon Yate (BikeExchange), tercer clasificado en el Giro, reconoció que su idea inicial era ganar la maglia rosa, pero dijo sentirse contento con la medalla de bronce.



"Esperaba ganar el Giro, pero después de algunos problemas y una pérdida de tiempo, estaba contento con el tercer puesto y me dediqué a mantener ese puesto", aseguró el vencedor de la Vuelta 2018.

Yates admitió que Bernal y Caruso fueron superiores, por eso se conformó con el tercer escalón.



"Por supuesto que estoy muy feliz. Subir al podio en una gran vuelta, especialmente el Giro, no es una hazaña fácil, así que muy orgulloso de lo que he hecho", dijo.



Para el recuerdo, un triunfo de etapa y el hecho de haber puesto en apuros al ganador, Egan Bernal.



"Mi victoria de etapa fue la mejor de lejos. Realmente lo disfruté, y el equipo también trabajó mucho en esa etapa, así que disfrutarlo con ellos fue un placer".