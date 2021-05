Egan Bernal, a pasar la página en el Giro: "No puedo cometer más errores"

Egan Bernal quiere luchar por quedarse con el título del Giro de Italia 2021. El colombiano sabe que no tuvo una buena presentación en la etapa 17, por eso agradece el poder defender la diferencia con sus rivales y ahora se prepara de cara a las últimas fracciones antes de la contrarreloj en Milán.

Puede ver: “Mi ángel de la guarda”: Egan y su sonoro mensaje de "gracias" a Dani Martínez

Aunque la jornada 18 es plana, Bernal no quiere dejar nada a la suerte y cree que en los días previos deberá estar mucho más fuerte para mantener la 'maglia' rosa, porque los ataques no faltarán.

"No todos los días se puede ganar o sacar tiempo a los rivales, pero sé que no puedo cometer errores si quiero ganar. Es cierto que viví una mala etapa, pero todos los corredores suelen tener una durante una gran vuelta. Espero que la mía fuese la de ayer y no vuelve a sufrir algo similar", dijo el líder del Team Ineos.

Egan perdió 52" segundos respecto a Simon Yates y Joao Almeida, afortunadamente todavía mantiene la diferencia con Damiano Caruso (2:21) y el británico del BikeExchange (3:23).

Sin embargo, en las dos jornadas de alta montaña cualquier cosa puede pasar y ahí el colombiano deberá estar listo a no sufrir nuevamente, así no saque más tiempo de ventaja.

Lea también: 'Supemán' López encabeza la nómina del Movistar para el Critérium del Dauphiné

"Hay dos etapas duras de montaña y una jornada como la de hoy donde no puedes cometer errores. Todos estamos centrados para llegar a Milán con la máxima diferencia posible, pero al final dará igual si gano por un segundo o dos minutos. Lo importante es retener la 'maglia'", concluyó el líder del Team Ineos.