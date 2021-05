Egan Bernal confesó cuál es su mayor miedo en el Giro de Italia

Egan Bernal poco a poco viene demostrando una mejoría en lo físico en esta edición del Giro de Italia. El colombiano tuvo una gran actuación en la cuarta etapa de la competencia y se animó para poder atacar con todo y asustar a los rivales principales que luchan con él por la ‘maglia rosa’.

Sin embargo, Bernal confesó que hay una situación que lo preocupa mucho en esta edición de la carrera, y que, a pesar de que le está yendo muy bien, tiene miedo para las próximas etapas. El de Zipaquirá se preocupa por el dolor de espalda que ya es conocido, pues no sabe si volverá o no.

"Si uno viene acá a disputar el Giro, tiene que estar bien, no puede ceder tiempo. El miedito sí estaba, hace mucho que no competía, también estaba el problema de la de espalda, porque estoy siempre pensando 'me va a doler, no me va a doler, ¿Qué tanto me va a doler?", aseguró Egan.

En la cuarta fracción, el ciclista estadounidense Joe Dombrowski (UAE) se impuso en una jornada con final en Sestola, en la que el italiano Alessandro de Marchi (Israel SN) se convirtió en el nuevo líder de la carrera.

Bajo la lluvia, el reducido grupo en el que estaban los favoritos al triunfo final, entre ellos el colombiano Egan Bernal, acabó esta etapa de media montaña a más de minuto y medio del vencedor de la jornada.

El británico Simon Yates dio muestras de flaqueza en el accidentado final y perdió once segundos con respecto a Bernal, uno de los más favorecidos de la jornada, junto al español Mikel Landa y al ruso Aleksandr Vlasov.