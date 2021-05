Egan Bernal cuenta cómo va su dolor de espalda antes de la etapa 4 del Giro

Tras tres jornadas del Giro de Italia 2021, Egan Bernal se prepara mentalmente para correr la cuarta etapa de la carrera, fracción que tendrá coqueteos de alta montaña y donde se podría empezar a perfilar la clasificación general individual.

La mayor preocupación antes de esta jornada es ¿cómo está Egan Bernal físicamente? No es un secreto que el colombiano no vive su mejor momento por la lesión de espalda que sufre desde el pasado Tour de Francia; no obstante, ha entrenador duro y se preparó de la mejor manera con le objetivo de brillar en el Giro.

Puede ver: Van der Hoorn destacó su gran triunfo: "No me lo puedo creer"

Precisamente respecto a sus dolencias, Bernal aclaró que se encuentra hasta ahora muy bien, pero espera seguir así. “La espalda va súper bien, no me ha molestado hasta ahora. Esperemos que siga así y no me duela. Tenemos un buen equipo este año y estoy muy contento en una carrera que de por sí es alegre”, dijo el 'cafetero' después del día 3.

“Fue una buena etapa para nosotros. Llovió bastante al inicio, pero evitamos caídas y sacamos las cosas delante. Estamos muy bien como equipo y hemos mostrado un buen rendimiento”, remarcó.

Para Bernal es clave que a todo momento se esté concentrado en busca de evitar caídas o algún tipo de daño.

“Estos son los días en los que hay que tener mucho cuidado. Se ve fácil, pero son en las que más se pierde tiempo. Tenemos que estar muy concentrados y seguir así durante los próximos 21 días”, indicó.

De cara a lo que viene en el Giro de Italia, Bernal espera brillar y destacarse para intentar ponerse la 'maglia rosa'.

Lea también: Giro de Italia 2021: cómo quedó Egan Bernal en la general, etapa 3

“Esta zona de Piamonte la conozco muy bien. Viví dos años acá y me siento muy cómodo. A partir de mañana tendremos más movimiento la etapa ya que es bastante con complicada con un final que tendrá inclinaciones casi que del 10%. Si un equipo quiere marcar la diferencia podría hacerlo mañana”, concluyó.