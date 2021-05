Egan Bernal cuenta por qué se puede ilusionar con pelear el Giro de Italia

Egan Bernal se ilusiona tras su actuación en la cuarta etapa del Giro de Italia. El colombiano se siente muy bien, no vislumbra dolores de espalda y cree que si sigue así, podría probar más ataques en las próximas fracciones. "Las sensaciones fueron buenas, fue una etapa súper dura, con mucho desgaste por el clima", dijo al terminar la carrera.

"Estoy aquí para disfrutar y recuperar la confianza que tenía en 2019. Un día como hoy me puso de nuevo en marcha. No tenía dolor, no tenía problema y tenía las piernas adecuadas para seguir a los demás cuando atacaban, e incluso probar mi suerte. Me sentí muy bien", contó Bernal y se ilusiona con seguir así.

Respecto al ataque que realizó y cómo se mantuvo en los ascensos junto con el grupo que disputa la clasificación general, Egan admitió que nunca ha cambiado su meta.

"Al final el objetivo era estar con ellos [favoritos] ahí adelante. Hace mucho que no competía, dos meses desde la Tirreno, tenía un poco de miedo, esa primera subida, esa primera montaña daba un poco de miedo", puntualizó.

Pero el oriundo de Zipaquirá confesó cuál es su peor miedo en este Giro de Italia. "Si uno viene acá a disputar el Giro, tiene que estar bien, no puede ceder tiempo. El miedito sí estaba, hace mucho que no competía, también estaba el problema de la de espalda, porque estoy siempre pensando 'me va a doler, no me va a doler, ¿Qué tanto me va a doler?", indicó.

"La confianza se va ganando gracias a este tipo de días, falta muchísimo del Giro", finalizó.