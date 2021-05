Egan Bernal explicó la estrategia que tenía para la etapa 6 del Giro: "fue una carrera agresiva"

Emocionante resultó este jueves 13 de mayo la sexta etapa del Giro de Italia en la que los favoritos al título tuvieron la primera gran prueba de alta montaña que dejó como grandes beneficiados al colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y el belga Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step).

Bernal terminó la fracción en la segunda casilla y con el tiempo de bonificación ascendió hasta la tercera posición en la clasificación general. Ahora, el ciclista nacido en Zipaquirá está a 16 segundos del líder Attila Valter (Groupama-FDJ), nuevo portador de la 'corsa rosa', y a cinco de Evenepoel.

Lea también: Gino Mader recordó a Landa y contó cómo no se dejó cazar de Egan Bernal

Al término de la jornada, el capo del INEOS explicó que el plan original era no perder tiempo, pero con el transitar de la etapa y teniendo en cuenta las condiciones, se dieron cuenta que estaban en buenas condiciones.

“El plan original era no perder tiempo en la que era la primera prueba en una subida más larga, no estábamos seguros de cómo iban a estar las piernas, íbamos a ser conservadores pero de todos modos, durante la carrera nos dimos cuenta que nos sentíamos bien, empezó a llover y queríamos estar delante", indicó.

Por otro lado, Egan señaló que en los ascensos hubo viento, que aumentó la dificultad de la jornada, por lo que intentaron aprovechar.

"Hubo un momento en la carrera en el que tuvimos la oportunidad de controlar la carrera, tuvimos la idea de aprovechar la oportunidad en la que sabíamos que iba a haber vientos en un momento determinado", manifestó.

Le puede interesar: La estrategia que usó Ineos para ubicar a Egan Bernal tercero en el Giro

Bernal exaltó los segundos que le pudo sacar a otros candidatos para pelear la clasificación general y al mismo tiempo explicó que dio la orden a sus compañeros de imponer un fuerte ritmo para hacer "daño".

"Creo que fue una carrera agresiva, al final con el viento en contra, la gente que estaba a rueda pudo conservar algo de energía, por lo que la estrategia no fue del todo exitosa, pero de todos modos todo salió bien, no perdimos tiempo y al contrario le sacamos un par de segundos a otros ciclistas. Fue difícil, pero también fue increíble, no esperamos, no estaba planeado, llegamos a ese punto y Filippo Ganna tiró, aunque yo estaba a su rueda noté que había un poco de viento, dimos algunas curvas, hablé con los compañeros, con Castro y dije que si tiramos ahora podemos hacer algún daño, y dijo que si lo creía se hacía", puntualizó.