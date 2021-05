Egan Bernal habló de Remco Evenepoel como rival y su estrategia para el Giro

Este jueves se llevó a cabo la presentación de equipos del Giro de Italia 2021 que tomará partida el sábado en Turín con una contrarreloj de 8.6 kilómetros. Uno de los grandes candidatos es Egan Bernal y tuvo una larga charla con los medios sobre sus expectativas y rivales en la corsa rosa.

Indagado por la gran sensación del ciclismo mundial y la lucha que tendrán por el título, dijo: “Creo que todos sabemos que Remco Evenepoel es un gran ciclista. Uno de los mejores, con gran futuro. Esta es su primera gran vuelta, espero que lo haga bien, pero no sé exactamente su condición porque no ha competido en un tiempo. En este momento quiero estar concentrado en mí mismo y en el equipo".

Habló sobre su duro proceso desde Tirreno Adriático hace mes y medio hasta ahora para correr el Giro: “Necesito recuperar mi condición y confianza que tenía antes de 2020. He trabajado muy duro para ello, pero lo que sucedió el año pasado no es fácil. Debo recuperar esa confianza. Estoy motivado, pero es un proceso largo. Aún noto alguna molestia en la espalda, pese a que realicé entrenamientos específicos".

"Para el Giro pude lograr la preparación que quería. Primero en la altura en Colombia y luego en Europa. Quiero hacerlo bien para mi primera participación. Es una gran carrera y estamos en la salida", agregó.

Advirtió que quiere el título, pero que no es fácil para él: "Si todo va bien, me centraré en la general y en la lucha por vestir la camiseta de líder en Milán. Sin embargo, veremos cómo evoluciono día a día. Hace dos meses que no corro, resulta inútil prometer. Dependerá de cómo responda a cada esfuerzo mi espalda"

Y cerró hablando de los puntos clave de la carrera: “Si bien el final se ve muy duro, hay etapas como la de este sábado en la que debes salir bien librado y perder la menor cantidad de tiempo posible. El Giro es una prueba peculiar y particular. Y no hay que caer en el error de descuidarse en los días que parecen sencillos".