Egan Bernal impuso un nuevo récord al ganar la etapa 16 del Giro de Italia

#Giro, Stage 16. PASSO GIAU (9.80 km, 9.38 %, 919 m)



Damiano Caruso: 33:30 (GPS)

Romain Bardet: 33:56 (GPS)



Egan Bernal had 45 sec lead on Caruso at summit of Passo Giau (Giro organizers).



Egan Bernal: 32:45, 17.95 Kph, VAM 1684 m/h



Bernal set a new record time of Passo Giau!