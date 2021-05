Egan Bernal y su dolor de espalda: el colombiano cuenta cómo se siente en el Giro

Egan Bernal está en la tercera posición de la clasificación general del Giro de Italia. El colombiano ha tenido una gran actuación en la competencia a la espera de seguir mejorando y buscando ataques en la alta montaña. Sin embargo, en el aire está el tema de su dolor de espalda.

Y es que este problema fue el que sacó a Bernal de la competencia en el pasado Tour de Francia, por eso es de vital importancia que no se sienta mal para poder rendir lo máximo en lo que queda del Giro de Italia.

Pues Egan se refirió a eso antes de arrancar la séptima etapa y dio un parte de tranquilidad a todos los aficionados colombianos.

"La espalda, en la última subida no me dolió para nada, a mitad de etapa un poco, pero nada del otro mundo, la verdad solo una sensación ahí en la espalda, pero no podría decir que es dolor”, dijo el 'cafetero' al recordar lo que fue la sexa fracción donde tuvo un gran duelo en el sprint ante Evenepoel.

Bernal, que está a 16 segundos de la punta y a 5 de Remco, espera seguir muy bien físicamente para los duelos de media y alta montaña que se tendrán este fin de semana en las etapas 8 y 9 de la carrera.

Por otro lado, El australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) fue el vencedor este viernes de la séptima etapa del Giro de Italia, que se disputó entre Notaresco y Termoli, con un recorrido de 181 kilómetros, en la que mantuvo la maglia rosa el húngaro Attila Valter (Groupama).

Ewan (Sudney, 26 años) firmó el doblete en un esprint espectacular, muy disputado, que se apuntó con un tiempo de 4h.42.12, por delante del italiano Davide Cimolai (Israel Start Up) y del belga Tim Merlier (Alpcin Fenix).