El gran reto de Egan en la etapa 8 del Giro de Italia; altimetría y recorrido

La octava etapa del Giro 2021, entre Foggia y Guardia Sanframondi, de 170 kilómetros, se desarrolla en los Apeninos y se caracteriza por un perfil de sube y baja, con cuatro dificultades, solo dos puntuables, y final en alto en puerto de cuarta, de 3 kilómetros al 6 por ciento.

Puede ver: Egan Bernal recibió multa al término de la séptima etapa del Giro de Italia



La jornada empieza subiendo hasta Motta Montecorvino (4 kms al 6 por ciento), no puntuable, para afrontar una larga bajada y una no menos larga y ascendente carretera hasta Campobasso, donde habrá un esprint intermedio.



A partir de este punto llega al Matese, donde empieza una interminable subida de 20 km a la Bocca della Selva (2a), al 4,6 por ciento. Otro descenso prolongado de casi 40 km dejará al pelotón a 10 de meta, con la subida más importante en los últimos 3 al 6 por ciento de desnivel.



No se trata de una etapa exigente de montaña, pero un despliegue de estrategia acertado por parte de algún equipo puede dar un disgusto a más de uno.



El húngaro Attila Valter (Groupama) será el encargado de comenzar vestido con la maglia rosa. Le siguen en la general el belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) a 11 segundos y el colombiano Egan Bernal (Ineos) a 16.



Lea también: Así va el pulso entre Egan Bernal y Evenepoel en el Giro, según Alberto Contador

Montaña:



Km 120. Bocca della Selva (2a, 20 kms al 4,6 por ciento)



Km 170 Guardia Sanframondi (4a, Meta, 3,1 kms al 6,5).