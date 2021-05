En las primeras etapas del Giro, Evenepoel se siente "confiado y sin problemas"

El belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step), debutante en el Giro y en la temporada tras su grave accidente en Il Lombardia 2020, se ha mostrado "confiado" tras las primeras etapas disputadas, en las que ha logrado entrar en el podio provisional a 20 segundos del líder, el italiano Filippo Ganna.



"Me siento bastante bien y confiado tras superar las primeras etapas sin problemas, así que eso es lo más importante", señaló la perla del ciclismo belga antes del comienzo de la cuarta etapa del Giro.

Evenepoel, de 21 años, ha sorprendido sus rivales en su reaparición en la alta competición, después de un largo periodo de recuperación tras la caída sufrida el pasado mes de agosto en Il Lombardía. La decisión de luchar por los segundos de bonificación en un esprint intermedio en la segunda etapa ha sido un detalle que no ha pasado inadvertido a sus rivales.



"Aquello fue una decisión de última hora porque nadie estaba luchando por esas bonificaciones. Ni siquiera sabía que había algunos segundos, así que fue una decisión de último momento y al final me llevé 2 segundos. Eso no cambia mucho, pero no tuve que forzar ni gastar fuerzas para coger esos segundos", aseguró.

También respondió Evenepoel en las subidas de la tercera etapa y en todo momento estuvo en el grupo principal, hecho apreciado por el líder, Filippo Ganna, quien le vio "con piernas fuertes".



"Tal vez me olvidé de cambiar de marcha, sólo estaba subiendo por la sensación, tratando de mantener una buena posición e ir lo más rápido posible para tomar el descenso con los primeros 10, 20 corredores, pero no estaba mirando la marcha. Ni siquiera lo sabía"