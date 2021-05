"Estamos a la defensiva": El plan de Egan Bernal para conservar la 'maglia' en el Giro

Egan Bernal, tras el día de descanso, empieza un nuevo reto en esta última semana del Giro de Italia 2021, donde desea sentenciar el triunfo en Milán. Previo al inicio de la etapa 17 de la ronda italiana, el colombiano habló y analizó lo que espera hacer en las próximas jornadas de cara a la contrarreloj en Milán.

El plan que tiene Egan no es diferente al del Team Ineos: defender a toda costa la 'maglia' rosa de líder. De la mano de Daniel Felipe Martínez, Jonathan Castroviejo, Filippo Ganna, Giani Moscon, Jhonatan Narváez y Salvatore Puccio, la escuadra británica protegerá al colombiano.

¿Pero atacará? En un principio Bernal se protegerá y no arriesgará su futuro en el Giro; no obstante, si lo atacan responderá. Asimismo, si encuentra la opción de ir a una ofensiva para ampliar su ventaja, no lo dudará.

“Yo creo que en este punto estamos en modo de defensa. No vale la pena arriesgar más de la cuenta. Ya tenemos un margen suficiente, espero. Vamos a tratar de defender, de no perder tiempo", declaró.

"Si al final, tenemos alguna oportunidad, obviamente se intentará. Pero vamos en modo de defensa. No estoy buscando la camiseta de montaña, para nada", agregó.

Asimismo, Egan descartó luchar por la camiseta de montaña del Giro, pues su principal objetivo no es ese. "La verdad el corredor que ahora tiene la camiseta (Geofrey Bouchard del AG2R Citröen), la busca bastante, está yendo en fuga, lo merece muchísimo y yo estoy contento con esta camiseta de líder, que es con la que quiero llegar a Milán".

Por otro lado, respecto a las próximas etapas antes de Milán, el de Zipaquirá sabe que no todo está hecho, pues además de las condiciones climáticas, el clima complicado afectará.

"En una etapa con lluvia, con frío, si uno se pone a ver los vatios, se queda. Yo creo que miran más los vatios los aficionados, que nosotros los profesionales, finalmente cuando se pone a un equipo que lo lleva a uno a tope, finalmente hay que intentar aguantar, porque si se miran los vatios va a durar 5 minutos. Hay que tener cabeza fría y saber sufrir sobre la bicicleta”, concluyó.