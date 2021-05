Evenepoel le saca chispas al duelo con Egan Bernal: el mensaje del belga al colombiano

Egan Bernal fue segundo en la etapa 6 del Giro de Italia tras un gran final en embalaje entre los favoritos al título de la 'maglia rosa'. El colombiano derrotó a grandes rivales en este sprint, como el corredor belga Remco Evenepoel, quien decidió hablar antes de la séptima fracción.

Evenepoel le envió un mensaje a Egan y se refirió a ese gran duelo entre los dos para definir quién será el campeón de la carrera. Asimismo, el belga sacó chispas y explicó por qué no atacó con toda su fuerza al colombiano en el embalaje final.

“No, creo que 6 segundos siempre es insignificante“, dijo a Sporza el ciclista del Quick que no ve importante el tiempo que le sacó el de Zipaquirá tras el ataque en la etapa 6.

Sobre lo que pasó en la definición del segundo lugar, este aseguró: “Tal vez comencé un poco temprano en el sprint, pero realmente no me preocupé por eso. Lo más importante es que Bernal no me sacó. Eso da mucha confianza, también para el equipo”.

Finalmente, Remco aseguró que poco a poco va teniendo mayor confianza para lanzar una ofensiva. “Ayer no pensé en un ataque. En una situación así, siempre hay dudas de si todavía necesitas hacer algo, pero vi a muchos chicos en problemas”, concluyó el líder del Deceuninck Quick Step.