Fernando Gaviria habla de su molestia con Molano tras etapa 2 del Giro

Afortunadamente, cuando Molano cerró a Gaviria no golpeó fuerte al 'Misil', pues la labor de Juan Sebastián en el embalaje era más de abrirle el camino a Fernando, quien sí iba a luchar por el triunfo en el sprint.

"Pudo haber sido peor, no hay nada que lamentar, es solo es una etapa que ha pasado y volveremos a intentarlo. Este lunes puede ser un día para intentarlo. Me he sentido bastante bien a lo largo del día", concluyó Gaviria.

La fracción del lunes (etapa 3) se correrá entre Biella y Canale con 190 kilómetros en un trayecto donde podrían empezar los coqueteos de ataques en el grupo de favoritos, aunque por el perfil se presume llegada masiva en embalaje para los sprinters. La fracción tendrá tres premios de montaña: dos puertos de cuarta y uno de tercera. El final recto.