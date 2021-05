Giro de Italia 2021: Hora de salida de los colombianos y favoritos en la etapa 1

Este sábado 8 de mayo dará inicio la edición 104 del Giro de Italia con una contrarreloj totalmente plana de 8,6 kilómetros inicio y final en Turín.

La jornada arrancará a las 7:00 de la mañana, hora de Colombia, cuando Filippo Tagliani (Androni Giocattoli - Sidermec) tome la partida de la fracción. El primer colombiano en hacerlo será Einer Rubio (Movistar Team) a las 7:56 de la mañana.

Hora de partida de los colombianos en la etapa 1 del Giro de Italia:

Einer Rubio – Movistar Team – 7:56 a.m.

Sebastián Molano – UAE Team Emirates – 8:30 a.m.

Harold Tejada – Astana Premier Tech – 8:37 a.m.

Daniel Felipe Martínez – Ineos Grenadiers – 8:44 a.m.

Egan Bernal – Ineos Grenadiers – 9:20 a.m.

Fernando Gaviria – UAE Team Emirates – 10:02 a.m.

Los favoritos a pelear a la clasificación general arrancarán la contrarreloj a las 9:52 de la mañana Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step); Filippo Ganna tomará la partida a las 9:53 a.m. Mikel Landa partirá a las 9:57 y Marc Soler a las 9:51.

Hora de salida de los favoritos en la contrarreloj del Giro de Italia:

Remco Evenepoel – Deceuninck Quick Step – 9:52 am

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers – 9:53 am

Mikel Landa – Bahrain Victorius – 9:57 am

Marc Soler – Movistar Team – 9:51 am

Simon Yates – Bike Exchange – 9:31 am

Aleksandr Vlasov – Astana Premier Tech – 8:14 am