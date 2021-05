Groenewegen abandona el Giro de Italia

El ciclista neerlandés del Jumbo-Visma Dylan Groenewegen anunció este viernes que abandona el Giro de Italia, en el que regresó a la competición después de la suspensión de nueve meses por su papel en el accidente de Fabio Jakobsen en el Tour de Polonia 2020.

Puede ver: ¡Sin sillín! Fernando Gaviria y el percance que le impidió ganar la etapa del Giro

“El Giro acaba hoy para mí. He disfrutado de la sensación de correr y de las discusiones. Siento que he recuperado la necesidad de ganar y me prepararé para los siguientes objetivos”, dijo Groenewegen en su cuenta verificada de Twitter.

“También quiero darle las gracias a mi equipo porque fue a por todas en cada esprint”, añadió el ciclista.

Groenewegen no ha sido capaz de ganar ninguna de las trece etapas en las que ha participado, aunque en cuatro de ellas llegó al esprint entre los diez primeros.

El 5 de agosto de 2020, una maniobra de Groenewen en la Vuela a Polonia provocó una aparatosa caída de Fabio Jakobsen, que se estrelló contra las vallas, y le costó una sanción de nueve meses sin correr impuesta por la Unión Ciclista internacional.

Lea también: Egan, a defender la 'maglia': el difícil reto de montaña en la etapa 14 del Giro

El italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka) iluminó el maillot de las estrellas que le acredita como campeón de Europa en ruta con una espectacular victoria al esprint en la decimotercera etapa disputada entre Rávena y Verona con un recorrido de 198 kilómetros, la víspera de la etapa del Zoncolan que mantuvo al colombiano Egan Bernal (Ineos) con la maglia rosa.