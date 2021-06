La celebración hasta la madrugada de Egan Bernal y su regreso a Colombia

Egan Bernal es uno de los campeones más jóvenes en la historia del Giro de Italia y eso lo hace vivir su título de una manera especial, desde el momento en que lo consiguió hasta las horas posteriores donde ha recibido infinidad de mensajes, celebró hasta la madrugada y ha atendido a varios medios de comunicación.

El pedalista zipaquireño dijo que desea volver pronto a Colombia para tomarse un descanso tras el Giro de Italia, puesto que previo a él tuvo mes y medio de entrenamiento silencioso y antes varias carreras en Francia e Italia.

Lea también: Clasificación general Critérium Dauphiné 2021: colombianos tras la etapa 3

“En realidad no lo sé, espero que pronto. Quiero estar en mi casa, abrazar a mi familia, a mi perro, sentarme a ver el programa La finca de hoy, tomar un buen café, por la tarde una cerveza en la terraza y ya está. No necesito nada más”, dijo Bernal sobre su regreso a Colombia donde solo descansará y no estará en competencia de los campeonatos nacionales de ruta.

Sobre la celebración en Milán por el título, dijo: “La verdad es que no sé. Estuvimos con el equipo como hasta las dos o tres de la mañana, tomándonos unas cervezas, molestando, hablando de todo lo que no se puede hablar durante la carrera por falta de tiempo. Pero no creo que hayan sido las suficientes”.

"Es extraño, pero agradable, levantarse y no tener que estar pendiente del cronograma, de que tienes que desayunar a tal hora, alistarte y salir a tal otra. Es un calendario muy apretado que no te da respiro, porque hay que mirar dónde está el casco, las zapatillas, que esto y aquello. Te puedo decir que si en estos momentos vas a mi habitación acá en Milán, la encuentras hecha un desastre. Ni siquiera sé dónde están las zapatillas, nada. Pero de cierta forma eso me alegra, me relaja", explicó sobre las horas posteriores a la coronación y su estadía en Italia.

De interés: Egan Bernal y su próximo desafío tras ganar el Giro de Italia

“Ha sido un mes largo y desgastante, en lo físico y lo mental. Mira: si el Giro siguiera, seguramente estaría concentrado, enfocado y dándole a tope, pero apenas crucé la meta en la crono, me desconecté. Es como si sintieras un alivio y dijeras, uf, ya está, hasta acá llego, hasta acá estaba planeado que llegara. Creo que en el Tour no fue igual”, agregó el pedalista de 24 años que tiene la Vuelta a España como su próximo gran objetivo para cerrar la temporada.