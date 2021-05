Lo que hará Egan Bernal por mantener la 'maglia' en la etapa 14 del Giro de Italia

El colombiano Egan Bernal (Ineos ) maglia rosa del Giro, pasó un día "tranquilo y de recuperación" en la etapa llana con final en Verona y afronta la jornada del Zoncolan de este sábado con la idea de mantener el liderato, aunque admite que ganar "sería especial".



"La etapa ha sido tranquila, finalmente hemos tenido un día fácil en el Giro. Creo que tuvimos algo de tiempo para recuperar fuerzas. Mañana tendremos un día duro, así que toca pensar en el Zoncolan", dijo en meta el líder del Giro.

Curiosamente, Bernal se dejó ver en cabeza cuando los preparativos del esprint estaban ya disparados. Una cuestión, dijo, de evitar riesgos.



"Siempre quieres estar al frente. Vi una oportunidad y me moví un poco al frente. Nunca se sabe lo que puede pasar detrás, es mejor evitar caídas, pero siempre sin correr riesgos", explicó.



Llega una de las jornadas más esperadas del Giro, el mitico Zoncolan espera en el final de etapa. "Sería especial ganar en el Zoncolan, pero es difícil controlar el pelotón. Sería feliz si pudiera quedarme con la maglia rosa, pero lo haré lo mejor que pueda".

Para eso el colombiano intentará no alejarse de sus rivales, buscar los puntos débiles para atacarlos, pero si no se puede, defenderá su liderato. Por supuesto, la mayor intención no perder tiempo en este gran reto de montaña.

Entretanto, el italiano Giacomo Nizzolo (Qhubeka) iluminó el maillot de las estrellas que le acredita como campeón de Europa en ruta con una espectacular victoria al esprint en la decimotercera etapa disputada entre Rávena y Verona con un recorrido de 198 kilómetros, la víspera de la etapa del Zoncolan que mantuvo al colombiano Egan Bernal (Ineos) con la maglia rosa.

En su octava participación, Nzzolo (Milán, 32 años), logró un sueño que se le resistía. Por fin levantó los brazos en el Giro, después de 11 y frustrantes segundos puestos. Con una remontada impresionante se enamoró de Verona para siempre. Llegó la emoción tras imponerse con un tiempo de 4h.42.19, por delante de su compatriota Edoardo Affini (Jumbo Visma) y del eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe).