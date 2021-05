Remco Evenepoel abandona el Giro de Italia

El corredor belga Remco Evenepoel (Deceunick-Quick-Step) anunció este miércoles su retirada del Giro de Italia tras la caída que sufrió en la última etapa y en la que sufrió diversas heridas además de contusiones en el segundo metacarpiano de su mano izquierda, en el sacroilíaco, en la octava costilla, en la rótula así como una bursitis olecraniana.

Ese es el parte médico oficial proporcionado por su equipo a través de un comunicado en el que, sin embargo, descarta cualquier fractura a la vez que informa de que el equipo médico decidió el abandono de su corredor tras completar un examen minucioso.

Evenepoel sufrió una fuerte caída este jueves tras chocar contra un guardarraíl y, pese a que los directores de su equipo intentaron retirarle los dorsales para que abandonara la carrera, el corredor belga decidió continuar después de recibir las primeras curas.

Horas después, Evenepoel, de 21 años, debutante en un grande y decimonoveno en la general a casi media hora del líder (Egan Bernal) tras un Giro accidentado, recibió la noticia de que tenía que retirarse.

"Al final fue un choque que no debería haber sucedido, no sé qué sucedió delante de mí, pero llegué a la esquina y vi a algunos tipos en el suelo y no tuve ninguna posibilidad de evitar un choque. Por ahora no hay nada roto, pero tengo muchas contusiones. No tiene mucho sentido seguir con este dolor. Así que vuelvo a Bélgica y me hago unas tomografías computerizadas", dijo.

"Por supuesto que es triste dejar la carrera, mi primera gran vuelta demasiado pronto. Pero al final fue una experiencia agradable y espero volver algún día. Les deseo lo mejor a todos mis compañeros de Deceuninck - Quick-Step para las etapas restantes", culminó.