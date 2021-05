Si no es Egan, Ineos le apuesta a otro colombiano para el Giro de Italia

Todo está listo. Las nóminas ya están confirmadas para iniciar este sábado la edición 2021 del Giro de Italia, una de las tres grandes carreras del ciclismo mundial. Por el lado de los colombianos, se puede destacar la presencia de Egan Bernal como la principal carta para pelear por el título. Sin embargo, Colombia tiene otra presencia que podría brillar y también se encuentra en el equipo Ineos: se trata de Daniel Felipe Martínez.

Puede ver: Egan Bernal y los rivales que tendrá para pelear el título del Giro de Italia

En el papel, Martínez será gregario de Bernal y hará todo lo posible por ayudarlo en búsqueda de escalar posiciones en la clasificación general de la competencia. Pero el Ineos tiene en cuenta las virtudes del corredor de Soacha y sabe que puede dar mucho en la carretera; esto se suma a que todavía es una incógnita el estado físico real de Egan, quien ha sufrido de dolores de espalda desde el pasado Tour de Francia.

Si el de Zipaquirá no rinde lo esperado, Ineos empezará a tomar decisiones en el transcurso del Giro y, por supuesto, el papel de Dani Martínez estaría siendo analizado a cambiar.

El pedalista de 25 años cuenta con un palmarés a tenerse en cuenta en la lucha de las carreras de tres semanas. No más el año pasado se hizo ganador de una etapa del Tour de Francia y la popular carrera de alta montaña Critérium del Dauphiné, donde les ganó a grandes corredores que eran tildados como favoritos.

Lea también: Los dos retos más fuertes que tendrá Egan Bernal en el Giro de Italia

Por ahora, Ineos espera arrancar con todo este sábado en la primera etapa del Giro, una contrarreloj individual corta sin mucha exigencia. El recorrido será plano y las altas luchas de favoritos todavía no se darán; no obstante, es muy importante empezar bien y no perder mucho tiempo, porque las diferencias en la clasificación general podrían darse en contra.