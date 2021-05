[Video] Fulminante ataque: Egan sentencia a sus rivales con un 'latigazo' en la etapa 16

La etapa 16 del Giro de Italia era considerada como la etapa reina del certamen, pues contaba con una extensión de 212 kilómetros ntre Sacile y Cortina D’Ampezzo. Debido a las condiciones climáticas, la carrera tuvo que reducirse a 153 kilómetros la fracción de este lunes.

No obstante, esto no fue problema para el líder de la clasificación general, Egan Bernal, quien sigue luchando por coronarse campeón de la edición 2021. En medio de los esfuerzos, y del trabajo de selección del Ineos, el pedalista colombiano se fue en solitario y quedó como líder no solo de la general, sino de la etapa 16, dejando en el camino a rivales Simon Yates, Alexander Vlasov y Remco Evenepoel.

El de Zipaquirá impuso un paso infernal. La marcha del corredor de 24 años no tuvo respuesta por parte de sus principales rivales. En resumen, por lo visto en la fracción 16, Bernal prácticamente sentenció el título. Ya hizo la tarea de conseguir una amplia ventaja y ahora su labor pasará a conservar lo ganado hasta el momento.

El ataque sentado de Egan Bernal que destroza al resto de favoritos. Exhibición del Colombiano que nos estamos perdiendo porque están fallando las imágenes de carrera. #Giro #Giro104 #Giro2021 pic.twitter.com/aiGxSNJTb0 — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) May 24, 2021

Cabe señalar que Egan quedó como ganador del premio de montaña de categoría especial en los kilómetros finales.

