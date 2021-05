Yates advierte a Egan Bernal antes de la 'etapa reina' del Giro de Italia

El Giro de Italia llega a su última semana y Simon Yates, segundo de la general individual, sabe que se tiene que jugar el todo por el todo para remontar la diferencia respecto a Egan Bernal. El británico escogerá el escenario perfecto para la lucha en la etapa 16, la 'reina' de esta ronda italiana.

Así lo dejó ver Yates luego de sufrir en el ascenso al Zoncolan al pasado sábado. Esta fracción, sin duda, moverá la clasificación general individual.

“Será difícil hacerlo, pero seguiré intentándolo", aseguró el pedalista del BikeExchange, quien ve como máximo rival al colombiano Bernal, que está intratable luego de cómo lo atacó en la anterior jornada.

"No quiero entrar en detalles, pero no ha sido la mejor semana para mí. Ahora estoy mucho mejor y poco a poco estoy llegando donde quería. Tengo ganas”, afirmó Yates, que se alista para la última parte del Giro y logró remontar tiempo para ubicarse segundo en la general, aunque no pudo restarle al colombiano.

Yates está a 1:33 de la 'maglia rosa' y se encuentra concentrado para lo que vendrá. Este lunes en la etapa 16 se correrán 212 kilómetros entre Sacile y Cortina d’Ampezzo con grandes exigencias en cuatro premios de montaña que se dividen en tres de primera y uno de fuera de categoría. El final será en descenso. El desnivel total será de 5700 metros.