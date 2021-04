Alerta por Egan Bernal y sus dolores de espalda: se perdería el Giro de Italia

El próximo 8 de mayo se dará partida oficial al Giro de Italia 2021 que contará con la presencia de grandes corredores del lote internacional y donde el colombiano Egan Bernal es uno de los más importantes y favoritos. Team Ineos se jugará sus cartas con él, puesto que no irá al Tour de Francia y él mismo manifestó su deseo de correr la corsa rosa.

Sin embargo, este viernes hubo un importante cruce de versiones sobre Egan Bernal y su presencia en el Giro. En Italia dicen que no llegaría por culpa de sus dolores de espalda y en Colombia también se dio eco a esa información; no obstante, Ineos desmiente este particular e insiste con Egan.

El periodista Beppe Conti del canal RAI en Italia dijo que Egan Bernal no estará en el Giro porque ha desmejorado en su recuperación de los dolores de espalda, varios medios italianos replicaron esta información y en Colombia el periodista Héctor Urrego dijo en RCN TV durante la transmisión de la Vuelta a Colombia que sí existe la posibilidad de su baja.

Egan tiene un diagnóstico de escoliosis por afección espinal que le arruinó su presentación en el Criterium del Dauphinpe y el Tour de Francia 2020; en 2021 empezó de gran forma la temporada, pero cuando se creía que corría el Tour de los Alpes se bajó de la competencia argumentando que iba a entrenar a su ritmo en Colombia para disminuir los dolores y llegar al Giro de Italia en buen estado físico, aunque con pocas competencias en sus piernas.

A través de ‘Cyclingnews’ contactaron a un portavoz del Team Ineos y dijeron que Egan Bernal seguía firme en el Giro de Italia; incluso por medio de la prensa se filtró la nómina del equipo para la corsa rosa donde lo acompañarán Daniel Martínez, Iván Sosa y Pavel Sivakov como segundo líder.

En 2021 Egan Bernal corrió Estrella de Bessages en Francia como gregario de Geraint Thomas, fue tercero en el Tour de la Provence; en Italia fue segundo en el Trofeo Laigueglia y tuvo una excelente jornada en Strade Bianche ocupando el tercer lugar; posteriormente fue cuarto en Tirreno Adriático hace más de un mes y desde entonces no compite.

Actualmente el colombiano está en Mónaco (Francia) entrenando con su equipo y tratando sus dolores crónicos de espalda que siempre ha padecido, pero que se intensificaron en junio del año anterior.