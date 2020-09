Cambio de última hora: Astana anunció a otro colombiano para el Giro de Italia

Este sábado 3 de octubre iniciará el Giro de Italia 2020 en medio de numerosas restricciones para evitar contagios de coronavirus y con un atractivo recorrido de 21 etapas que pondrá a prueba a los favoritos de la competencia.

Este miércoles se había confirmado la lista completa de corredores para la ronda italiana. Sin embargo, Astana Pro Team se vio obligado a hacer un cambio drástico de última hora previendo un posible contagio de coronavirus.

El colombiano Rodrigo Contreras se vio beneficiado y debutará en el Giro de Italia tras ser incluido a última hora en la lista. Mismo caso de Jonas Gregaard, ambos confirmados por el equipo a través de un comunicado oficial.

Esta decisión se tomó porque Vadim Pronskiy y Yuriy Natarov (ambos kazajos) tuvieron contacto con un positivo para coronavirus y a modo de prevención cambiaron la plantilla y así evitar contagios y/o sanciones.

De esa manera, Rodrigo Contreras irá como gregario de Jakob Fuglsang y Miguel Ángel López, siendo el séptimo colombiano para la carrera junto a Fernando Gaviria, Sebastián Molano, Jonathan Restrepo, Álvaro Hodeg y Éiner Rubio.

