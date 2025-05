Carapaz no se esconde: plan definido para luchar por el Giro de Italia

"La locomotora del Carchi" superó una caída sufrida al principio de la etapa y anteriormente pasó por una racha con problemas de salud.

"Me caí al principio de la etapa y lo sentí, pero pude seguir sin problemas. He tenido problemas de salud estos últimos años, pero he hecho todo lo posible para estar listo para este Giro y ahora veo que puedo luchar hasta Roma, y lo intentaré", concluyó.