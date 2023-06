¿Cuántos colombianos han ganado el Giro de Italia sub-23?

Se disputa una nueva edición del Giro de Italia sub 23, también conocido como Giro Next Gen, Girobio o Baby Giro, la cual es una competencia de ocho etapas que se disputa desde 1970 y en la cual se pretende perfilar a varias de las figuras del World Tour en un futuro no muy lejano.

De tal forma, se han disputado en total 46 ediciones del Giro de Italia juvenil, las cuales han arrojado el título de un local en 25 oportunidades, siete veces de un soviético (la primera en 1981 y la última en 1989), mientras que en tres ocasiones ha sido un colombiano el ganador.

¿Cuáles colombianos han ganado el Giro de Italia sub 23?

Pues la primera vez que un colombiano ganó el Giro de Italia juvenil fue en 2009 cuando Cayetano Sarmiento lideró la clasificación general sobre Manuele Caddeo y Peter Kennaugh.

Ya en 2010, por primera vez se firmó el 1-2 con colombianos, pues el campeón fue Carlos 'Bananito' Betancur, seguido de Edward Beltrán y del italiano Antonio Santoro.

Mientras que en 2019 fue Andrés Camilo Ardila quien se quedó con el título, seguido de Einer Rubio y Juan Diego Alba, siendo de paso la única vez que tres colombianos han quedado en el podio de la carrera.

Sin embargo, antes del primer título de un colombiano en el Giro de Italia juvenil, ya se había registrado presencia de un 'escarabajo' en el podio.

En 1974, Gonzalo Marín fue segundo y Norberto Cáceres completó el podio. En 1982, Carlos Julio Siachoque finalizó en la segunda casilla. Mientras que en 2011, Winner Anacona también fue segundo del Giro de Italia sub 23.