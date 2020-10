Dura baja: Geraint Thomas se retira del Giro de Italia

El británico Geraint Thomas (Ineos) no tomará la salida en la quinta etapa del Giro de Italia a consecuencia de las heridas sufridas en una caída en la jornada anterior, que le llevó a perder en la cima del Etna más de 12 minutos, lo que ya le dejaba sin opciones en la general.

Mire acá: Increíble caída que sufrió Geraint Thomas lo dejó fuera de la pelea



Considerado como uno de los grandes favoritos a la maglia rosa, el ganador del Tour de Francia 2018 fue sometido esta misma mañana a algunas pruebas que finalmente han determinado su exclusión del Giro 2020.



Thomas, de 34 años, sufrió la caída en el trayecto neutralizado antes de la salida real y el primer parte médico del pasado lunes por la noche se refería a un fuerte golpe en el costado izquierdo; sin embargo, se amplió el estudio y se conoció que el corredor sufrió una fractura en una parte de su pelvis, hecho que hace que el Team Ineos lo aparte de inmediato de la competencia.

Geraint Thomas has been withdrawn from the Giro d’Italia ahead of stage four after further scans revealed a fracture of his pelvis following yesterday’s crash.