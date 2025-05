Dura revelación de Isaac del Toro, líder del Giro de Italia: "He llorado"

El mexicano Isaac del Toro (UAE) nueva maglia rosa Giro de Italia, apenas podía creerse en la meta de Siena, donde entró segundo destacado junto al vencedor Wout Van Aert, que se había convertido en nuevo líder de la carrera.

El ciclista de Ensenada, de 21 años, derramó lágrimas de felicidad al lograr un éxito sin precedentes para el ciclismo de su país.

"Es increíble, un sentimiento muy bonito, no puedo darme cuenta todavía. Cuando estaba en la última subida y me dijeron la diferencia que había no me lo podía creer, e intenté llegar lo más rápido posible. He llorado de felicidad", dijo el nuevo líder.

Ante la crono del próximo martes, Del Toro tratará de mantener la maglia rosa, que ahora viste con una diferencia de 1'13" sobre su compañero español Juan Ayuso.

"Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, veremos si tengo un buen día, hasta que no me vea en carrera no sabremos qué puede pasar. Trataremos de hacerlo lo mejor posible", señaló.