Egan Bernal destapó sus planes en la temporada, después del Giro de Italia

Los planes de Egan Bernal

Terminado el Giro de Italia, el equipo británico INEOS Grenadiers dio a conocer un balance, el cual realizó el propio Egan Bernal.

"Después de tres semanas estoy feliz por que me disfruté cada kilómetro de la carrera. Este Giro de Italia lo voy a recordar muchísimo", afirmó.

Bernal se mostró complacido por el nivel demostrado en la prueba y describió sus planes a futuro.

"Lo hecho en el Giro de Italia me hace dar un paso más, un paso adelante desde el Giro de 2021. No había hecho una vuelta de esta forma, creo que ahora tengo que recuperar y seguir entrenando, seguir mejorando y me da mucha confianza este Giro", dijo.

"Me levanto todos los días para ganar, quiero volver a estar ahí, si no fuera así, quizá no estaría montando en la bicicleta. No sé si lo voy a lograr, pero lo quiere intentar, quiero que me recuerden por ser esa persona que luchó, lo intentó y que era un profesional cuando ganaba, pero también cuando no era muy fuerte", agregó.