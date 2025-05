Egan Bernal insiste en que no se rendirá y explicó su plan en el Giro de Italia

Egan Bernal seguirá intentando

Egan Bernal se mostró tranquilo este miércoles al término de la etapa 17 al asegurar que seguirá luchando por mejorar en el Giro de Italia.

"Lo intentamos, pero es lo que hay. Los otros corredores están súper fuertes. Aún queda bastante Giro y lo importantes es que lo di todo en la carretera", dijo.

Bernal reconoció que en su estilo de ciclista está el hecho de dar espectáculo y estar en la parte delantera.

"Soy un competidor y me gusta ganar y estar adelante, pero también a mi me encanta este trabajo. Me gusta montar en bicicleta, competir, estar adelante y echarle muchas ganas. Eso hice hoy y estoy contento por cómo lo intenté y cómo vamos a seguir intentando", agregó.

Finalmente, el colombiano felicitó a Isaac del Toro, que con 21 años está muy cerca de lograr el título del Giro de Italia.

"Muy bueno por él, me alegro mucho, es un buen muchacho. Se merece todo lo bueno que le está pasando", afirmó.