Egan Bernal reveló duro sufrimiento en la etapa 14 del Giro de Italia

Egan Bernal tuvo un día complicado en la etapa 14 del Giro de Italia 2025. El colombiano, quien venía consolidándose en el top 10 de la clasificación general, sufrió una caída que lo alejó de los favoritos y le hizo perder tiempo valioso en la montaña. El accidente, ocurrido a 17 kilómetros de la meta en Nova Gorica, le impidió seguir el ritmo del grupo principal en un momento clave de la competencia.

Bernal finalizó la etapa en la posición 23, cruzando la línea de llegada con un retraso de 1 minuto y 4 segundos respecto al ganador del día, el danés Kasper Asgreen. En cuanto al líder de la general, el mexicano Isaac del Toro, el colombiano perdió 48 segundos, un golpe que lo mantiene en el noveno puesto, pero lo aleja a 3 minutos y 38 segundos del primer lugar de la clasificación.

Tras la etapa, el ciclista del INEOS Grenadiers explicó que no pudo evitar el accidente. “Pensé que iba bien ubicado, pero se cayeron justo delante de mí. Por más que lo intenté, no pude esquivarlos ni salir de la situación. Simplemente, me tocó seguir adelante”, declaró Bernal, visiblemente frustrado por el incidente.

Este nuevo revés se suma a una larga lista de obstáculos que Egan ha tenido que superar en los últimos años. Desde el grave accidente sufrido en enero de 2022, que le provocó múltiples fracturas y puso en riesgo su vida, el ciclista zipaquireño ha luchado por volver a su mejor versión. Su regreso al pelotón ha sido gradual, pero constante, con momentos destacados como su reciente título en el Campeonato Nacional de Ruta de Colombia 2025, donde se coronó bicampeón.

Mientras Bernal lidiaba con la mala fortuna, Einer Rubio logró destacarse en la misma etapa. El corredor del Movistar Team fue el mejor colombiano del día al arribar en el puesto 14, a solo 16 segundos de Asgreen. Gracias al sólido trabajo colectivo de su equipo, Rubio escaló cuatro posiciones en la general, lo que le permite seguir soñando con una actuación destacada en la tercera semana del Giro.

A pesar de la caída y la pérdida de tiempo, Bernal aún se mantiene en la pelea dentro del top 10, un hecho que no es menor teniendo en cuenta la magnitud de su recuperación y el nivel actual de la competencia. Su presencia entre los mejores refleja no solo talento, sino una admirable tenacidad para sobreponerse a las adversidades, tanto físicas como deportivas.

Con varias etapas de montaña aún por delante, el Giro de Italia no ha dicho su última palabra. Bernal, aunque golpeado, continúa siendo una figura clave en la competencia, y su historia de superación sigue inspirando tanto a fanáticos del ciclismo como a quienes valoran el esfuerzo y la resiliencia. Lo que resta del Giro será decisivo, y el colombiano, fiel a su estilo combativo, buscará volver a dar batalla en las alturas.