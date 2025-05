Egan Bernal se ilusiona con el Giro de Italia: "me siento fuerte"

El INEOS Grenadiers dio a conocer su nómina para la edición 108 del Giro de Italia que dará inicio el próximo viernes 9 de mayo. El colombiano Egan Arley Bernal, campeón en el 2021, y el neerlandés Thymen Arensman, dos veces top 10 en la general, fueron los elegidos para liderar al equipo británico.

Bernal afrontará la corsa rosa, después de tener un exitoso arranque de temporada al haber conseguido los títulos nacionales de contrarreloj y ruta, sin embargo, su actividad se vio interrumpida al sufrir una caída en los primeros días de febrero, mientras participaba en la Clásica de Jaén.

Sin embargo, el colombiano se recuperó rápidamente y sumó kilómetros a sus piernas al disputar la Vuelta a Catalunya, en la que terminó séptimo en la general.

En el último mes, Egan cumplió con un exigente plan de entrenamiento en altura en Colombia, el cual le permite estar confiado de cara al inicio del Giro.

Egan está fuerte para el Giro de Italia

Después de destapar su nómina, el INEOS Grenadiers destapó las sensaciones de sus dos líderes. En el caso de Egan Bernal, el colombiano reconoció que volver al Giro le deja un sentimiento especial, teniendo en cuenta que ya ganó la prueba en la temporada 2021.

"El Giro ocupa un lugar especial en mi corazón. Fue donde alcancé uno de los hitos más importantes de mi carrera en 2021 y estoy motivado y agradecido de volver a liderar el equipo junto a Thymen", dijo.

Por otro lado, Bernal aseguró sentirse con fuerza para disputar la carrera, por lo que generó gran expectativa en la afición.

"Esta temporada no ha sido la más sencilla debido a mi fractura de clavícula tras la caída en la Clásica de Jaén en febrero. Pero teníamos un buen plan de rehabilitación y pude volver a la bici rápidamente después. He tenido un buen bloque de entrenamiento y me siento fuerte de cara al Giro", agregó.

Finalmente, el colombiano demostró la confianza que tiene en sus compañeros de equipo, quienes lo respaldarán en las jornadas decisivas.

"Tenemos un equipo muy equilibrado para la edición de este año, con chicos que pueden apoyar en la montaña y otros que pueden buscar oportunidades de victoria de etapa. El equipo tiene hambre y vamos a salir a luchar cada día", puntualizó.

Nómina del INEOS para el Giro de Italia

Egan Bernal

Thymen Arensman

Jonathan Castroviejo

Lucas Hamilton

Brandon Rivera

Kim Heiduk

Joshua Tarling

Ben Turner