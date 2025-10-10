El Giro 2026 no arrancará en Italia, conozca el país donde empezará

El Giro de Italia, que partió de Albania este año, volverá a repetir experiencia en el extranjero en 2026 y arrancará desde un nuevo país, anunció este viernes el presidente de RCS Sport, la empresa organizadora de la carrera, que se disputará del 9 al 31 de mayo del próximo año.

No será la segunda vez que pasa esto con el Giro que ya en varias ocasiones ha cambiado su sede de partida dándole así más protagonismo y reconocimiento a otros países y haciéndolos partícipes de una de las tres grandes carreras del ciclismo mundial.