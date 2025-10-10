Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 08:15
El Giro 2026 no arrancará en Italia, conozca el país donde empezará
El Giro de Italia 2026 arrancará en un país diferente, igual que el del 2025.
El Giro de Italia, que partió de Albania este año, volverá a repetir experiencia en el extranjero en 2026 y arrancará desde un nuevo país, anunció este viernes el presidente de RCS Sport, la empresa organizadora de la carrera, que se disputará del 9 al 31 de mayo del próximo año.
No será la segunda vez que pasa esto con el Giro que ya en varias ocasiones ha cambiado su sede de partida dándole así más protagonismo y reconocimiento a otros países y haciéndolos partícipes de una de las tres grandes carreras del ciclismo mundial.
Bulgaria fue el país elegido
Según anunció el presidente de la empresa organizadora de la carrera, el próximo año el punto de partida será Bulgaria, país que por primera vez acompañará a Italia como "sede", una oportunidad muy grande para un país que le ha invertido al crecimiento del ciclismo dentro de sus categorías.
Urbano Cairo, presidente de RCS Sport anunció en el festival del deporte organizado por la Gazzetta dello Sport la noticia sin dar muchos más detalles sobre la etapa.
Partimos en mayo pasado desde Albania, el próximo año será desde Bulgaria
Además agregó sobre la importancia de llevar la carrera a otros países y dijo "Estas grandes salidas desde el extranjero tienen un impacto positivo, tanto en los países desde donde se parte como para los italianos que descubren nuevos territorios. Dinamizamos las exportaciones italianas, el Giro es un embajador del deporte en el mundo".
No es de las primeras veces que pasa esto
El Giro comenzará por decimosexta vez en su historia en el extranjero, un movimiento que se ha acelerado desde 2010, con salidas desde Países Bajos (2010 y 2016), Dinamarca (2012), Reino Unido (2014), Israel (2018), Hungría (2022) y Albania (2025).
