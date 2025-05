El UAE tomó decisión con Isaac del Toro en la última semana del Giro de Italia

El mexicano Isaac del Toro (UAE), líder del Giro de Italia, disfrutó de la tercera jornada de descanso con la confianza de haberse visto "con buenas piernas" ante la semana decisiva, y tratará de protegerse y defender el liderato en una experiencia nueva con las etapas de montaña con "un equipo que se encuentra en la mejor posición".

"Soy una persona lógica, y pienso que después de la etapa de ayer he demostrado que tengo piernas, y eso me da confianza. No obstante, me pongo en el punto de mi equipo, los demás intentarán atacar y me tengo que defender. Para mí será una experiencia nueva, pero tengo gente buena alrededor que me orienta. Tenemos equipo para estar al frente", dijo Del Toro en la conferencia telemática desde Italia.

