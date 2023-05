"Es un poco extraño": el lamento de Rigo por abandonar el Giro de Italia

El colombiano Rigoberto Urán tuvo que abandonar la edición 106 del Giro de Italia tras dar positivo a una prueba de Covid-19; tal como lo informó su equipo, el Education-First, luego de la novena etapa que tuvo lugar este domingo.

Desde luego, el antioqueño no ocultó su tristeza por tener que retirarse de la competencia, donde venía ocupando la casilla 22 en la clasificación general. Así lo manifestó en un reciente video que compartió a través de las redes sociales.

"Da mucha lástima abandonar una carrera de esta manera, cuando no te has caído y no estás roto. Así que es un poco extraño, pero es lo que hay y hay órdenes y protocolos que seguir", expresó.

Por otra parte, Rigo fue realista y afirmó que no está seguro si regresará a competir en el Giro: "No sé si voy a volver porque estoy en los últimos años de mi carrera", precisó.

Pese a esta circunstancia, el corredor aseguró que seguirá trabajando fuertemente para volver a la competencia una vez supere el tiempo de descanso tras dar positivo al Covid-19.