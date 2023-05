Geraint Thomas se comparó con Roglic y Almeida: "Debo seguir siendo constante"

El británico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), portador de la maglia rosa del Giro de Italia, calificó de "buen día" la decimoctava etapa, en la que cumplía 37 años, donde puso responder a los ataques de Primoz Roglic y sacar tiempo al portugués Joao Almeida.

Fue una fracción en la cual era predecible que Thomas no atacaría con muchos kilómetros de antelación a la meta, y más bien se preocupó por no dejar escapar al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), quien se mostró bastante fuerte.

Vea también: Einer Rubio se ilusiona con el 'top' 10 del Giro 2023; así quedó en la general tras la etapa 18

Posterior a la llegada a meta, Geraint Thomas comentó ante los medios de comunicación que "ha sido un día decente. He ganado tiempo con (Joao) Almeida y no me ha soltado Primoz Roglic, por lo tanto, un buen día".

Asimismo, el corredor confesó: "Me sentí bastante bien, con bastante control. A Primoz le gusta rodar duro, fácil. Yo no estaba seguro de cómo se sentía, pero luego, en los últimos dos kilómetros apretó de nuevo. Estuvo muy fuerte, pero estoy contento con la etapa", teniendo en cuenta que no perdió segundos con el esloveno.

Le puede interesar: Camila Osorio batalló, pero se quedó sin el cupo al cuadro principal del Roland Garros

Y pese a que Thomas se siente satisfecho con el tiempo obtenido sobre Almeida, el nacido en Cardiff recordó que cualquiera puede tener un día flojo, y que por eso es importante cuidarse y planificar etapa a etapa.

"Es bueno ganar tiempo a Almeida, pero Roglic tuvo un mal día el otro día, y hoy Almeida. Tengo que seguir siendo constante, tomarlo día a día, escalada tras escalada", concluyó el pedalista quien se ha mostrado más firme, y espera tener piernas para culminar la ronda italiana.