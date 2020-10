Geraint Thomas señala de "frustrante" la salida del Giro de Italia

Geraint Thomas sufrió una fuerte caída antes del banderazo de salida en la etapa 3 del Giro de Italia. El británico perdió varios minutos y, pese a que quería continuar en carrera para hoy, el Team Ineos confirmó que tiene una pequeña fractura en su pelvis que le impedirá seguir participando.

Thomas, tras conocer su no continuidad, admitió sentirse muy mal, ya que su máximo objetivo era pelear por el título italiano y sentía que podía hacer historia, como lo hizo en el Tour de Francia de 2018.

“Es muy frustrante. Pondría mucho trabajo en esta carrera. Hice todo lo que pude y sentí que estaba tan bien, si no mejor, que cuando gané el Tour. Me estaba sintiendo realmente bien. Entonces, que termine así, es destripar", aseguró el corredor.

El campeón de la edición 2018 de la 'Grande Boucle' quiso seguir en la carretera, pero el Ineos evaluó su estado físico y descubrió que definitivamente no podía seguir por el mal estado físico que tenía.

“Estaba realmente preparado para empezar hoy. Me desperté y quería comenzar con los chicos y al menos ayudarlos a ir por las etapas durante los próximos días, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien, así que fuimos a hacer estos escaneos adicionales. Hace que la decisión sea más fácil cuando hay una fractura de alguna manera, porque obviamente no quiero hacer más daño", concluyó.