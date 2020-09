Geraint Thomas será el líder: Ineos confirma su nómina para el Giro de Italia

Tres años después de su última participación en la prueba, el galés Geraint Thomas regresará al Giro de Italia, a partir del sábado, en Sicilia, para buscar la victoria.

El vencedor del Tour de Francia de 2018 liderará a su equipo Ineos, cuya composición fue anunciada este miércoles, junto a los dos últimos campeones del mundo de contrarreloj, el australiano Rohan Dennis (2018, 2019) y el italiano Filippo Ganna (2020).

En montaña, Thomas tendrá como principal apoyo al británico Tao Geoghegan Hart, así como al español Jonathan Castroviejo, el único del grupo en haber corrido el reciente Tour de Francia.

On Saturday the fight for the maglia rosa begins at the #Giro. Here's how the INEOS Grenadiers will line up in Italy.



Click below for the pre-race thoughts of team leader @GeraintThomas86 and Sir Dave Brailsford.