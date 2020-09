Giro de Italia 2020: los tres colombianos confirmados hasta el momento

A una semana del inicio del Giro de Italia, tres colombianos ya han sido confirmados para la segunda carrera grande de la temporada, la cual irá del 3 al 25 de octubre. Será una edición atípica, teniendo en cuenta que se disputará cinco meses después de lo habitual, posterior al Tour de Francia, producto del cambio de calendario.

El Giro de Italia, contrario a otros años, no tendrá la misma constelación de estrellas. A dos semanas de terminada la ronda gala, los principales corredores de la categoría World Tour, no estarán presentes para disputar la conquista de la ‘maglia rosa’. A ello se le suma la no presencia del actual campeón, el ecuatoriano Richard Carapaz, quien fue gregario de Egan Bernal en el Tour de Francia.

Del mismo modo, estará ausente el belga Remco Evenepoel, uno de los principales aspirantes al título, quien sufrió hace casi un mes una delicada caída, lo que echó por tierra los planes que tenía para la temporada. El ciclista del Deceuninck-Quick Step se encuentra en recuperación luego de impresionar en las carreras que alcanzó a disputar.

En cuanto a los colombianos, es fija la presencia de Miguel Ángel López con el Astana. Quien fuera sexto en el pasado Tour de Francia será gregario del danés Jakob Fuglsang en el Giro de Italia. Será la última carrera de Superman con el equipo kazajo tras confirmarse que no va a renovará el contrato para 2021.

Del mismo modo, se espera la presencia de Sergio Luis Henao con el UAE, así como del velocista Fernando Gaviria. El corredor paisa espera ser protagonista de la carrera, tal como lo fue en 2017 cuando se impuso en varias etapas al esprint. En cuanto al INEOS, queda la duda de lo que pueda pasar con Iván Ramiro Sosa, quien sería ‘soldado’ del británico Geraint Thomas.