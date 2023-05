Gaviria se da 'golpes de pecho' por perder la sexta etapa del Giro y no se la deja pasar al Movistar

El danés Mads Pedersen (Trek-Segafredo) se convirtió este jueves en el 104º ciclista de la historia en haber ganado al menos una etapa en las tres grandes rondas, al imponerse en la meta del día en Nápoles, en el Giro de Italia.

Vea también: [Video] Remate de infarto en el Giro: Gaviria atacó, pero perdió la etapa en los últimos metros

El campeón mundial de 2019 ganó al esprint en esta sexta etapa, en la que el pelotón alcanzó a los dos escapados, el australiano Simon Clarke y el italiano Alessandro De Marchi, a apenas 300 metros de la llegada.

Dentro del remate de esta etapa estuvo involucrado el colombiano Fernando Gaviria (Movistar Team), quien desde casi 400 metros atacó pero la potencia no fue suficiente para alcanzar el título.

Al ver esta situación, el corredor del Movistar dejó ver su molestia con los medios de comunicación, a los que atendió justo después de terminar la etapa.

“Vinimos a esto, a dar todo cada día en el sprint. Queríamos ganar, sufrimos bastante en las subidas, pero coronamos cerca y entramos. Al final, no se nos dieron las cosas. Me voy por un lado contento, porque la etapa fue linda y dimos todo lo que teníamos, no nos dejamos nada en las piernas; pero a la vez, pienso que actuamos mal. Tenía que haber arrancado más rápido, con más fuerzas, más velocidad, y así habría podido ganar”, dijo Gaviria.

Le puede interesar: Giro de Italia 2023: colombianos en la general disputada la etapa 6 hoy

Y finalmente concluyó diciendo: “Aunque me descolgase, pienso que para nosotros fue mejor que la etapa fuese rápida, porque los sprinters llegamos más ‘medidos’. Con la fuga hasta el final por delante, pienso que fue una carrera linda para todos, tanto para el pelotón como para quienes nos vieron por la televisión. ¿Fuerzas para ganar? Habían, porque ya me las gasté todas hoy, quedé muerto”.