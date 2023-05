Roglic no quiere adelantarse y reveló por qué pausó su celebración en el Giro

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) tuvo "sensaciones increíbles" en la cronoescalada que le dio el triunfo en la etapa de este sábado y en el Giro de Italia, en una jornada especial entre el clamor de todos sus compatriotas que llenaron las cunetas en el ascenso.

"Esto es increíble. Al final no se trata de la victoria en sí, se trata de la gente, de la energía, de esos momentos increíbles para vivir y recordar", dijo Roglic tras su triunfo en el Monte Lussari.



Roglic se impuso al maglia rosa británico Geraint Thomas y al portugués Joao Almeida, a pesar de que hubo de superar una avería mecánica.



"Se me cayó la cadena, pero eso es parte del ciclismo. Volví a empezar, me subí a la bici y simplemente continué ascendiendo. Nunca quieres que sucedan estas cosas, pero pude volver a poner la cadena y reiniciar la marcha", explicó.



A pesar de los problemas mecánicos, Roglic encontró un aliado clave, el apoyo de los aficionados eslovenos que llenaron las cunetas con banderas de su país.



"Tenía piernas, pero la gente me dio vatios extra, así que solo tuve que intentarlo y disfrutar", afirmó.



A pesar de ser el vencedor virtual del Giro, Roglic no quiere confianzas excesivas y prefirió dejar las celebraciones para este domingo en Roma.

"Queda un día para el final, una etapa más, la jornada será bastante técnica, así que no termina el Giro hasta que termina. Pero sí, se ve bien", concluyó.