Giro de Italia 2024; etapa 14: hora de salida para la crono de este sábado

El Giro de Italia 2024 avanza hacia un fin de semana decisivo para los aspirantes al título. La etapa 13 concluyó con la destacada victoria del italiano Jonathan Milan, quien sumó su tercera victoria en solo diez días tras imponerse en un emocionante sprint en Cento. Sin embargo, todas las miradas se dirigen ahora a la contrarreloj del sábado 18 de mayo, que promete ser crucial para la clasificación general.

La etapa 14 será una contrarreloj individual de 31,2 kilómetros, con inicio en Castiglione delle Stiviere y llegada en Desenzano del Garda, a orillas del pintoresco lago de Garda. Este recorrido, aunque mayormente llano, presenta varias ondulaciones y un suave descenso hacia el lago, lo que demandará tanto resistencia como técnica de los ciclistas. El trazado incluye varios tramos de subidas y bajadas ligeras a través de pintorescos pueblos, concluyendo con una recta final de 200 metros.

Entre los competidores más destacados, los horarios de salida de Tadej Pogacar, Geraint Thomas y el colombiano Daniel Felipe Martínez serán cruciales. Pogacar, considerado uno de los favoritos, partirá a las 9:43 a.m., mientras que Thomas y Martínez saldrán a las 9:37 a.m. y 9:40 a.m. respectivamente. Estos tres corredores, conocidos por su capacidad en pruebas contrarreloj, tendrán la oportunidad de marcar la diferencia en la clasificación general.

Horario de salida de todos los ciclistas en la etapa 14

Aquí está la lista completa de los horarios de salida para todos los ciclistas en la etapa 14 del Giro de Italia 2024:

Alan RIOU (ARKEA-B&B HOTELS) 6:40 A.M. David DEKKER (ARKEA-B&B HOTELS) 6:41 A.M. Josef CERNÝ (Soudal Quick-Step) 6:42 A.M. Fabian LIENHARD (Groupama-FDJ) 6:43 A.M. Tim MERLIER (Soudal Quick-Step) 6:44 A.M. Phil BAUHAUS (Bahrain Victorious) 6:45 A.M. Clément DAVY (Groupama-FDJ) 6:46 A.M. Tobias LUND ANDRESEN (Team dsm-firmenich PostNL) 6:47 A.M. Julius VAN DEN BERG (Team dsm-firmenich PostNL) 6:48 A.M. Fernando GAVIRIA (Movistar Team) 6:49 A.M. Robin FROIDEVAUX (Tudor Pro Cycling Team) 6:50 A.M. Bert VAN LERBERGHE (Soudal Quick-Step) 6:51 A.M. Davide CIMOLAI (Movistar Team) 6:52 A.M. Max WALSCHEID (Team Jayco-AlUla) 6:53 A.M. Manuele TAROZZI (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) 6:54 A.M. Daan HOOLE (Lidl-Trek) 6:55 A.M. Andrea PIETROBON (Team Polti Kometa) 6:56 A.M. Ryan MULLEN (BORA-hansgrohe) 6:57 A.M. Giovanni LONARDI (Team Polti Kometa) 6:58 A.M. Edoardo AFFINI (Team Visma | Lease a Bike) 6:59 A.M. Rui OLIVEIRA (UAE Team Emirates) 7:00 A.M. Sebastian MOLANO (UAE Team Emirates) 7:01 A.M. Nicolas DEBEAUMARCHÉ (Cofidis) 7:02 A.M. Olivier LE GAC (Groupama-FDJ) 7:03 A.M. Roel VAN SINTMAARTENSDIJK (Intermarché-Wanty) 7:04 A.M. Luke LAMPERTI (Soudal Quick-Step) 7:05 A.M. Michael HEPBURN (Team Jayco-AlUla) 7:06 A.M. Francisco MUÑOZ (Team Polti Kometa) 7:07 A.M. Stanislaw ANIOLKOWSKI (Cofidis) 7:08 A.M. Madis MIHKELS (Intermarché-Wanty) 7:09 A.M. Simone CONSONNI (Lidl-Trek) 7:10 A.M. Jimmy JANSSENS (Alpecin-Deceuninck) 7:11 A.M. Lorenzo MILESI (Movistar Team) 7:12 A.M. Enrico ZANONCELLO (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) 7:13 A.M. Edward THEUNS (Lidl-Trek) 7:14 A.M. Donavan GRONDIN (ARKEA-B&B HOTELS) 7:15 A.M. Caleb EWAN (Team Jayco-AlUla) 7:16 A.M. Jonathan MILAN (Lidl-Trek) 7:17 A.M. Tim VAN DIJKE (Team Visma | Lease a Bike) 7:18 A.M. Alexander KAMP (Tudor Pro Cycling Team) 7:19 A.M. Tobias BAYER (Alpecin-Deceuninck) 7:20 A.M. Alberto DAINESE (Tudor Pro Cycling Team) 7:21 A.M. Simon CLARKE (Israel-Premier Tech) 7:22 A.M. Matteo FABBRO (Team Polti Kometa) 7:23 A.M. Timo KIELICH (Alpecin-Deceuninck) 7:24 A.M. Hugo HOFSTETTER (Israel-Premier Tech) 7:25 A.M. Fabio VAN DEN BOSSCHE (Alpecin-Deceuninck) 7:26 A.M. Luka MEZGEC (Team Jayco-AlUla) 7:27 A.M. Jonas KOCH (BORA-hansgrohe) 7:28 A.M. Jasper STUYVEN (Lidl-Trek) 7:29 A.M. Tobias FOSS (INEOS Grenadiers) 7:30 A.M. Jenthe BIERMANS (ARKEA-B&B HOTELS) 7:31 A.M. Ewen COSTIOU (ARKEA-B&B HOTELS) 7:32 A.M. Bastien TRONCHON (Decathlon AG2R La Mondiale) 7:33 A.M. Edward PLANCKAERT (Alpecin-Deceuninck) 7:34 A.M. Filippo GANNA (INEOS Grenadiers) 7:35 A.M. Martin MARCELLUSI (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) 7:36 A.M. Mikkel BJERG (UAE Team Emirates) 7:37 A.M. Dries DE POOTER (Intermarché-Wanty) 7:38 A.M. Laurence PITHIE (Groupama-FDJ) 7:39 A.M. Vegard Stake LAENGEN (UAE Team Emirates) 7:40 A.M. Kaden GROVES (Alpecin-Deceuninck) 7:41 A.M. Connor SWIFT (INEOS Grenadiers) 7:42 A.M. Davide BAIS (Team Polti Kometa) 7:43 A.M. Lorenzo GERMANI (Groupama-FDJ) 7:44 A.M. Harrison WOOD (Cofidis) 7:45 A.M. Danny VAN POPPEL (BORA-hansgrohe) 7:46 A.M. Andrea PASQUALON (Bahrain Victorious) 7:47 A.M. Pieter SERRY (Soudal Quick-Step) 7:48 A.M. Alexander CEPEDA (EF Education-EasyPost) 7:49 A.M. Dion SMITH (Intermarché-Wanty) 7:50 A.M. Patrick GAMPER (BORA-hansgrohe) 7:51 A.M. Rainer KEPPLINGER (Bahrain Victorious) 7:52 A.M. Kevin COLLEONI (Intermarché-Wanty) 7:53 A.M. Stefan DE BOD (EF Education-EasyPost) 7:54 A.M. Lewis ASKEY (Groupama-FDJ) 7:55 A.M. Domen NOVAK (UAE Team Emirates) 7:56 A.M. Giulio PELLIZZARI (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) 7:57 A.M. Davide BALLERINI (Astana Qazaqstan Team) 7:58 A.M. Mikkel HONORE (EF Education-EasyPost) 7:59 A.M. Filippo FIORELLI (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) 8:00 A.M. Benjamin THOMAS (Cofidis) 8:01 A.M. Amanuel GHEBREIGZABHIER (Lidl-Trek) 8:02 A.M. Matteo TRENTIN (Tudor Pro Cycling Team) 8:03 A.M. Andrea PICCOLO (EF Education-EasyPost) 8:04 A.M. Alessandro VERRE (ARKEA-B&B HOTELS) 8:05 A.M. Cyril BARTHE (Groupama-FDJ) 8:06 A.M. Damien TOUZÉ (Decathlon AG2R La Mondiale) 8:07 A.M. Ben SWIFT (INEOS Grenadiers) 8:08 A.M. Albert TORRES (Movistar Team) 8:09 A.M. Lucas PLAPP (Team Jayco-AlUla) 8:10 A.M. Gijs LEEMREIZE (Team dsm-firmenich PostNL) 8:11 A.M. Andrea VENDRAME (Decathlon AG2R La Mondiale) 8:12 A.M. Alessandro DE MARCHI (Team Jayco-AlUla) 8:13 A.M. Andrea BAGIOLI (Lidl-Trek) 8:14 A.M. Enzo PALENI (Groupama-FDJ) 8:15 A.M. Thomas CHAMPION (Cofidis) 8:16 A.M. Quinten HERMANS (Alpecin-Deceuninck) 8:17 A.M. Vadim PRONSKIY (Astana Qazaqstan Team) 8:18 A.M. Nick SCHULTZ (Israel-Premier Tech) 8:19 A.M. Pelayo SANCHEZ (Movistar Team) 8:20 A.M. Mattia BAIS (Team Polti Kometa) 8:21 A.M. Georg STEINHAUSER (EF Education-EasyPost) 8:22 A.M. Ruben FERNANDEZ (Cofidis) 8:23 A.M. Florian STORK (Tudor Pro Cycling Team) 8:24 A.M. Jasha SÜTTERLIN (Bahrain Victorious) 8:25 A.M. Marco FRIGO (Israel-Premier Tech) 8:26 A.M. Mirco MAESTRI (Team Polti Kometa) 8:27 A.M. Henok MULUBRHAN (Astana Qazaqstan Team) 8:28 A.M. Julian ALAPHILIPPE (Soudal Quick-Step) 8:29 A.M. Simone VELASCO (Astana Qazaqstan Team) 8:30 A.M. William BARTA (Movistar Team) 8:31 A.M. Alessandro TONELLI (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) 8:32 A.M. Jan TRATNIK (Team Visma | Lease a Bike) 8:33 A.M. Felix GROßSCHARTNER (UAE Team Emirates) 8:34 A.M. Magnus SHEFFIELD (INEOS Grenadiers) 8:35 A.M. Lawrence WARBASSE (Decathlon AG2R La Mondiale) 8:36 A.M. Kevin VERMAERKE (Team dsm-firmenich PostNL) 8:37 A.M. Edoardo ZAMBANINI (Bahrain Victorious) 8:38 A.M. Chris HAMILTON (Team dsm-firmenich PostNL) 8:39 A.M. Attila VALTER (Team Visma | Lease a Bike) 8:40 A.M. Mauri VANSEVENANT (Soudal Quick-Step) 8:41 A.M. Cristian SCARONI (Astana Qazaqstan Team) 8:42 A.M. Nicola CONCI (Alpecin-Deceuninck) 8:43 A.M. Michael VALGREN (EF Education-EasyPost) 8:44 A.M. Michel RIES (ARKEA-B&B HOTELS) 8:45 A.M. Damiano CARUSO (Bahrain Victorious) 8:46 A.M. Max SCHACHMANN (BORA-hansgrohe) 8:47 A.M. Nairo QUINTANA (Movistar Team) 8:48 A.M. Lilian CALMEJANE (Intermarché-Wanty) 8:49 A.M. Valentin PARET-PEINTRE (Decathlon AG2R La Mondiale) 8:50 A.M. Rafal MAJKA (UAE Team Emirates) 8:51 A.M. Jhonnatan NARVAEZ (INEOS Grenadiers) 8:52 A.M. Luca COVILI (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) 8:53 A.M. Aurélien PARET-PEINTRE (Decathlon AG2R La Mondiale) 8:54 A.M. Juan LOPEZ PEDRO (Lidl-Trek) 8:55 A.M. Giovanni ALEOTTI (BORA-hansgrohe) 8:56 A.M. Simon GESCHKE (Cofidis) 8:57 A.M. Davide PIGANZOLI (Team Polti Kometa) 8:58 A.M. Esteban CHAVES (EF Education-EasyPost) 9:01 A.M. Domenico POZZOVIVO (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) 9:04 A.M. Alex BAUDIN (Decathlon AG2R La Mondiale) 9:07 A.M. Michael STORER (Tudor Pro Cycling Team) 9:10 A.M. Jan HIRT (Soudal Quick-Step) 9:13 A.M. Thymen ARENSMAN (INEOS Grenadiers) 9:16 A.M. Einer RUBIO (Movistar Team) 9:19 A.M. Filippo ZANA (Team Jayco-AlUla) 9:22 A.M. Lorenzo FORTUNATO (Astana Qazaqstan Team) 9:25 A.M. Romain BARDET (Team dsm-firmenich PostNL) 9:28 A.M. Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) 9:31 A.M. Ben O’CONNOR (Decathlon AG2R La Mondiale) 9:34 A.M. Geraint THOMAS (INEOS Grenadiers) 9:37 A.M. Daniel MARTINEZ (BORA-hansgrohe) 9:40 A.M. Tadej POGACAR (UAE Team Emirates) 9:43 A.M

SIGA EN VIVO LA ETAPA 14 DEL GIRO DE ITALIA

La etapa 14 del Giro de Italia 2024 se podrá ver EN VIVO este lunes por la señal del Canal RCN en Colombia y por Directv Sports en Latinoamérica. Asimismo, puede seguir las incidencias de la misma a través de Antena2.com y por el canal de YouTube de Antena 2.