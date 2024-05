Giro de Italia 2024: Nairo ganó prestigioso premio por batalla ante Tadej Pogacar

Nairo Quintana (Movistar Team) fue uno de los grandes protagonistas de la jornada metiéndose en la fuga a falta de 130 kilómetros. El colombiano fue uno de los nombres más destacados del día y de a poco fue resistiendo cada uno de los puertos para quedarse con uno de los primeros lugares del día.

Tras la batalla sobre un terreno bastante inclinado, fue el boyacense el que avanzó hasta llegar al frente del pelotón. Sin embargo, de atrás, a falta de unos 15 kilómetros a meta, Tadej Pogacar empezó a acelerar para cazar al campeón del Giro 2014.

El jefe de filas del UAE atacó a 14 kilómetros de la meta y fue alcanzando uno a uno a los que estaban escapados en ese momento para terminar imponiéndose con una ventaja de casi tres minutos sobre los otros favoritos. Ha logrado ya cuatro victorias de etapa en este Giro.

“Cuando era un niño me enojaba con Nairo por no atacar de lejos cuando corría contra Froome”, dijo inicialmente el ciclista europeo. Sin embargo, tras la brillante actuación del jefe de filas del Movistar, Pogacar alabó el trabajo del boyacense: “Recuerdo verlo de rosa en el Giro y ahora le he ganado, vestido de líder. Fue increíble. Él lo hizo muy bien”

Por ello, luego de su actuación en la etapa reina, la organización del Giro le dio un gran reconocimiento al colombiano. Quintana se quedó con el premio como el ciclista más combativo de la etapa 15. Un galardón que le fue asignado este lunes en la jornada de descanso.

La elección de Nairo fue hecha por la organización del Giro con base en la votación que hacen los seguidores del Giro en la página oficial del evento. Allí, el sudamericano fue el que sumó más elecciones tras haber hecho una etapa bastante importante en el día más complejo de la competencia.

Se espera que Nairo siga demostrando su buen estado de forma en los 6 días restantes de la carrera. El Giro tendrá un par de etapas de montaña adicionales para terminar el próximo domingo en Roma con el paseo del campeón.